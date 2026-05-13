Yolanda, yo sigo

Yolanda Díaz sigue navegando contra viento y marea y soporta estoicamente el devenir de los socialistas, plagado de vicisitudes que acontecen por doquier. A pesar del cabreo que muestra ante los medios y el supuesto enfado que exhibe, ella sigue en la brecha del poder. O sea que, parodiando al actor y comediante argentino Joe Rigoli, “yo sigo”, emulando su histórica expresión en la TVE de los años setenta.

El caso es que Yolanda, como suele decirse, “va de farol” y alardea de posicionarse con su equipo contra el mismo Gobierno del que ella forma parte en su condición de vicepresidenta, junto a sus otros chicos que también comparten moqueta y chófer oficial en su condición de ministros. Y esa es la cuestión, que a pesar de sus enojos y a veces no compartir con el resto del equipo de gobierno, el cargo, dejar no lo deja. Porque a nadie le gusta renunciar a los actos oficiales con tanta pompa y boato, y a los fastos del poder.

La mixtura entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y la militante de la extrema izquierda Yolanda Diaz proporciona una extraña mezcla de dimes y diretes, donde siempre la ministra de Sumar pretende mantener una tesitura de una izquierda más izquierdosa que el propio Partido Socialista. Pero de ahí no van a más. La crisis dentro del Gobierno “de coalición progresista” continúa. Y es más, en Moncloa persisten en que el equipo de la vicepresidenta no va a romper y que mantiene el acuerdo de legislatura. No está desecho, pero, por supuesto, está casi casi. Los del PSOE sostienen que “la relación de convivencia se mantendrá hasta las próximas elecciones, ya sean el próximo año o en 2027”.

Mientras, la vicepresidenta segunda ha reclamado “un revulsivo a todos los niveles tras los escándalos”. “Desde una crisis de Gobierno en profundidad -continúan los de Sumar-, a un impulso reformista en materia social y de vivienda” y por lo tanto “algo hay que hacer”. E insisten: “Lo hemos dicho siempre, hay que gobernar y no resistir por resistir”.

Y aquí es cuando, una vez más, todos cantarán “Resistiré”, pero no la versión original interpretada por el Dúo Dinámico, sino la nueva versión de Pedro y Yolanda que ambos entonan: “Resistiré, erguido frente a todo./ Me volveré de hierro para endurecer la piel/. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte/ soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie/. Resistiré, para seguir viviendo/. Soportaré los golpes y jamás me rendiré/. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos/ resistiré, resistiré.”

Creemos que esta canción se aplica perfectamente a la combinación entre Sumar y el PSOE.