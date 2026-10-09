La banduense Isaura de la Torre, ganadera ejemplar

Isaura de la Torre con parte del ganado que cuida al fondo de la imagen.

La campaña “8M, mes a mes” -impulsada por el Área de Igualdad de la Diputación de Ourense bajo la dirección de la diputada Teresa Barge- tiene como objetivo extender durante todo el año la reivindicación y la visibilidad del papel de la mujer en la sociedad. El mes de octubre está dedicado a las mujeres ganaderas, poniendo en valor su trabajo y su contribución esencial al sostenimiento de la actividad económica y de la vida en el medio rural.

La protagonista en esta ocasión es Isaura de la Torre, ganadera de Recarei (Bande). Ha dedicado toda su vida laboral al cuidado de animales y representa a tantas otras mujeres que han trabajado en el entorno rural de Ourense con una entrega que rara vez recibe el reconocimiento que merece.

Nacida en 1984, Isaura convirtió la ganadería en su profesión desde el principio. Actualmente gestiona una explotación en la comarca de Baixa Limia que cuenta con unas 130 vacas, 20 ovejas y tres caballos.

Su vínculo con la ganadería hunde también sus raíces en la tradición familiar. Su madre, Mari, ya se dedicaba al cuidado de animales, e Isaura siguió ese mismo camino, convirtiéndolo en su modo de vida. Lleva a cabo una labor exigente en la explotación que requiere un compromiso diario; un trabajo que ella misma resume: “Os animais dan moito traballo, pero tamén moitas satisfaccións”.

Realidad oculta

A través de su experiencia, la campaña busca asimismo visibilizar una realidad que ha permanecido oculta durante décadas: la enorme importancia de la mujer en la economía rural, que abarca desde el trabajo directo en la explotación y el cuidado de los animales hasta la gestión de la tierra y el cuidado de la familia.

A través de su experiencia, la campaña quiere mostrar también una realidad que durante décadas permaneció en buena medida invisible: el enorme peso de las mujeres en la economía rural, tanto en el trabajo directo en las explotaciones como en el cuidado de los animales, de las tierras y de las propias familias.

Para Isaura, estar con los animales es mucho más que una profesión: “É un negocio, pero tamén unha forma de vida”. Un trabajo en el que no existen horarios convencionales y que esige constancia diaria: “Os animais teñen que comer e estar coidados os 365 días do ano”. Y no deja de darle un consejo a las mujeres que serán las ganaderas del futuro: “Que lle poñan moitas ganas e ilusión. Iso é o máis importante”.