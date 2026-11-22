El chaparrón casi constante que está afectando a la provincia durante los últimos días ya es histórico, siendo la zona fundamentalmente más afectada A Baixa Limia.

La comarca raiana está viviendo un autético diluvio con registros de precipitaciones sin precedentes en un periodo de tiempo tan corto. Con los más de 75 litros por metro cuadrado -marcados al cierre de esta edición- que ayer convirtieron a Entrimo en el cuarto punto más lluvioso de España, se acumulan ya unos 510 litros por metro cuadrado de lluvia solo entre la semana pasada y esta. El récord de precipitaciones en un mes completo en este municipio es de 602,7 litros por metro cuadrado en octubre del 2023, una cifra previsiblemente superable en este noviembre, en el que se rebasan con creces los valores normales del mes: más de 515 frente a 230 de media.

A pesar de que Entrimo ya es uno de los concellos en los que más lluvia cae de toda Galicia, este año las cifras se disparan, rozando ya los 2.000 litros por metro cuadrado, superando ya sin haber llegado a diciembre la media anual de 1.734 litros.

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Más allá de A Baixa Limia, ayer toda la provincia estuvo bajo aviso amarillo por lluvia. En la ciudad cayeron unos 40 litros por metro cuadrado, registrándose intensos chaparrones durante la tarde, dejando grandes acumulaciones de agua en algunas calles.

Mañana la meteorología dará un respiro a la provincia, pero el martes vuelve otro frente activo, con más frío

Por el momento el cese de las precipitaciones no se vislumbra y se espera que siga lloviendo, al menos, hasta el inicio de diciembre. Para hoy no se prevén chaparrones tan intensos como ayer y será una jornada marcada por intervalos entre nubes y claros con lluvia intermitente. Mañana, la meteorología dará un respiro a la provincia y el sol hará acto de presencia por primera vez en muchos días.

Pero será una tregua. Para el martes, MeteoGalicia avanza la llegada de un nuevo frente que dejará grandes trombas, las primeras nieves por encima de 1.000 metros y más frío, situación que se prolongará los días sucesivos.

En cuanto a las temperaturas, darán un pequeño bajón mañana, especialmente las mínimas, que descenderán hasta los 5 grados. Las máximas seguirán suaves para la época del año.