Cinco países europeos, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Austria y Grecia, se han coaligado para la apertura de un centro de deportación de migrantes que hayan visto rechazada su petición de asilo en Ruanda, en el centro de África, ayer un país que se encontraba entre los que no respetan los derechos humanos y ahora considerado un país seguro para personas sin ninguna vinculación con su cultura. Los países implicados tienen distintos gobiernos, desde conservadores clásicos como Alemania a socialdemócratas como Dinamarca, pasando por Grecia que tiene experiencia en entradas masivas de migrantes que huían de las guerras de Siria y Afganistán.

En primer lugar se trata de una prueba piloto

Se trata de una vuelta de tuerca a las políticas antimigratorias, un aviso a navegantes para aquellos que siguen considerando a Europa tierra de promisión, para tratar de disuadirles. La opción de Ruanda como campo de deportados no es nueva. La intentó Gran Bretaña y no terminó de llevarse a cabo, y es similar al intento de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de deportar a quienes no han obtenido protección internacional a Albania, otro intento fallido, frenado en seco por la justicia de su país. Al centro de deportación de Ruanda le queda, no obstante, un largo camino de recorrer. En primer lugar se trata de una prueba piloto porque su capacidad será para solo cien personas que Ruanda se ha comprometido a tratar de integrarlos en su sociedad y a respetar sus derechos, una promesa que está por ver su cumplimiento dada la historía autocrática del presidente del país, Paul Kagame. Por lo pronto la iniciativa tiene en contra a otros países como Francia y España -en este caso al menos hasta que haya un gobierno de derechas, porque Feijóo y Abascal defienden la idea-, y no está claro el encaje legal de la iniciativa.

Lo cierto es que la presión migratoria ha disminuido en porcentajes relevantes

A pesar de los repuntes que se suceden periódicamente, como el que sufre la isla de Hierro, lo cierto es que la presión migratoria ha disminuido en porcentajes relevantes desde que se ha incrementado la inversión extranjera en los países emisores. Pero para los partidos y gobiernos que han hecho de la lucha contra la inmigración ilegal el leit motiv de su acción política, cualquier migrante sin documentación en regla se convierte en un delincuente potencial.