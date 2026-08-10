Controlado el fuego de Baltar tras arrasar 120 hectáreas de superficie

El incendio forestal declarado en la parroquia de Garabelos do Bouzo, en el concello de Baltar, continúa controlado a primera hora de este lunes, según la última actualización de Medio Rural, facilitada a las 8,30 horas. El fuego, que se inició el sábado a las 12,21 horas, afecta a una superficie estimada provisionalmente en 120 hectáreas y todavía no ha sido dado por extinguido.

El incendio quedó controlado este domingo a las 21,42 horas, después de las intensas labores desarrolladas durante el fin de semana para frenar el avance de las llamas. En el dispositivo participaron actualmente tres técnicos, catorce agentes, 31 brigadas, 18 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, seis helicópteros y nueve aviones.

Los efectivos continúan trabajando sobre el terreno para lograr la extinción completa del fuego y evitar que pueda reproducirse algún foco. La evolución del incendio estuvo especialmente vigilada durante las primeras horas debido a la superficie afectada y a las condiciones del terreno.

El alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, se mostró más optimista al comprobar el amplio despliegue de medios movilizado para combatirlo tras su preocupación inicial. Su previsión se confirmó finalmente con el control del fuego durante este domingo.

Una vez que el incendio sea extinguido, quedará por determinar el origen de las llamas. El alcalde considera que el fuego fue "claramente intencionado", una sospecha que relaciona con otro conato registrado hace unos días "en el mismo sitio". En aquella ocasión, según explicó, los vecinos y los medios aportados por el Concello consiguieron apagarlo.

Los incendios de Rodeiro, uno controlado y otro estabilizado

La actualización de Medio Rural de las 8,30 horas también recoge la situación de los dos incendios registrados en el concello pontevedrés de Rodeiro. El incendio de Carboentes se encuentra controlado desde las 22,48 horas de este domingo. Se inició el sábado a las 16,03 horas y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 20 hectáreas. Para su extinción se movilizaron dos técnicos, trece agentes, veinte brigadas, veinte motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

Por su parte, el incendio de Arnego permanece estabilizado desde las 00,50 horas de este domingo. El fuego comenzó el sábado a las 15,59 horas y afecta a una superficie estimada de unas 20 hectáreas. En las labores de extinción participan quince agentes, veinte brigadas, dieciséis motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y dos aviones.

Los dos incendios de Rodeiro se originaron el sábado, con apenas unos minutos de diferencia, en las parroquias de Arnego y Carboentes. Su proximidad a los concellos ourensanos de Cea y Piñor hizo que su evolución fuese seguida con especial atención durante las horas de mayor actividad de las llamas.