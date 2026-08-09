El incendio de Baltar se estabiliza tras calcinar más de 120 hectáreas

El incendio forestal registrado en Baltar quedó estabilizado a las 13:41 horas de este domingo tras arrasar más de 120 hectáreas desde que se inició este sábado a las 12:20 horas. Según confirman los efectivos encargados del operativo de extinción, en este momento no existe ningún riesgo de que el fuego alcance a los núcleos de población de la zona.

A diferencia de la jornada inicial, en la que fue necesaria la intervención de helicópteros y avionetas, durante el día de hoy los trabajos de liquidación se están realizando exclusivamente por tierra. El perímetro del fuego se encuentra prácticamente asegurado gracias a la red de pistas forestales y a la intervención de los bulldozers.

La maquinaria pesada está trabajando intensamente para limpiar el terreno. El objetivo de esta técnica es eliminar todo el combustible vegetal posible para evitar que los focos calientes ocultos bajo las cenizas provoquen reproducciones del incendio en los próximos días.

Asimismo, las brigadas están desplegando mangueras para enfriar de forma manual aquellas áreas pedregosas de difícil acceso donde las máquinas no pueden operar. El mayor desafío al que se enfrentan los equipos de extinción en las próximas horas es el viento cambiante.

Las brigadas se mantienen en alerta para sanear las zonas más críticas a la mayor brevedad posible, con el fin de evitar que las fuertes ráfagas previstas compliquen la situación y reactiven los frentes.

Paralelamente, se mantiene una investigación abierta para esclarecer el origen de las llamas. El alcalde de la localidad ha apuntado a una posible intencionalidad, recordando que hace tan solo unos días se sofocó rápidamente un conato en ese mismo punto.