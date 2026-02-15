ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido al salirse de la vía y volcar en Boullosa, Baltar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Sobre las 16:22 horas de la tarde de este domingo, 15 de febrero, se informaba de un accidente de tráfico que resultó en una persona herida. Se trata de una salida de vía que terminó con el vehículo volcado en el punto kilométrico 4 de la OU-110, a la altura de Boullosa, Baltar.
Cuando llegaron los servicios el conductor, que se encontraba herido leve, ya se encontraba fuera del vehículo. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Baltar.
