Tres heridos tras una brutal colisión entre dos coches a la altura del embalse de Peñarrubia, entre Ourense y León
ACCIDENTE DE TRÁFICO
A las 3:42 horas de la madrugada de este sábado, 14 de febrero, se informaba de una colisión entre dos coches en el embalse de Peñarrubia que dejaba tres heridos
A las 3:42 horas de la madrugada de este pasado sábado, 14 de febrero, se informaba de una colisión entre dos vehículos en el punto kilométrico 25 de la N-536, a la altura del embalse de Peñarrubia, en el límite entre Ourense y León.
Del accidente resultaron heridas tres personas, el conductor de un vehículo y dos ocupantes del otro. Fue necesario excarcelar a uno de ellos, ya que había quedado atrapado, y fue trasladado al Hospital del Bierzo, en Ponferrada. Los otros dos fueron trasladados al Hospital Público de Valdeorras.
Hasta el punto se desplazaron GES de Valdeorras, bomberos de Ponferrada y de A Rúa, tres ambulancias del 061 de O Barco y de Ponferrada y Guardia Civil de Tráfico. Todavía no se conocen las causas del accidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil de Tráfico.
