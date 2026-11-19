Los centros para la modernización e inclusión tecnológica (CeMIT) que han proliferado a lo largo de la provincia en los últimos años se han convertido en servicios indispensables para los concellos rurales.

Entre todos ellos, el aula CeMIT del concello de Bande se ha consolidado como el centro de referencia en la comarca de la Baixa Limia al ser elegido por la Xunta de Galicia para acoger los exámenes de certificación gallega de competencias digitales (Comdix) este 2026.

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Centro de referencia

Las próximas pruebas oficiales convocadas por la Administración provincial, que validan una de las aptitudes y habilidades más requeridas en el mercado laboral, se celebrarán en las instalaciones de la capitalidad banduense los próximos días 2, 3 y 4 de diciembre. Así, el aula de Bande será el centro de referencia durante el 2026 para la realización de los exámenes de este tipo en la comarca.

Desde el Concello de Bande destacan que esta designación reafirma la calidad del equipamiento tecnológico municipal y su papel clave como punto de acceso a la capacitación y acreditación digital para todos los vecinos de la comarca, reduciendo los tiempos de desplazamiento de los aspirantes a otros municipios o incluso a la capital provincial.

La provincia de Ourense cuenta con una veintena de aulas CeMIT repartidas por diferentes ayuntamientos a lo largo de su extensión. Las más cercanas para los vecinos de la Baixa Limia —a excepción de Bande— están ya situadas en las comarcas vecinas, como Celanova y A Bola o Vilar de Santos y Xinzo de Limia, requiriendo desplazamientos más largos.