Representantes de asociaciones vecinales de Bande recibían esta semana material por parte del delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, y la alcaldesa, Sandra Quintas, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en las labores de gestión de biomasa, contribuyendo así a la prevención de incendios.

Durante la visita, Manuel Pardo enmarcó esta entrega en el contexto de un convenio para la gestión de biomasa en las franjas secundarias de protección —suscrito entre la Consellería do Medio Rural y la empresa pública Seaga—, el cual brinda apoyo a las administraciones locales y a los propietarios de terrenos en el cumplimiento de sus obligaciones.

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Recordatorio

El representante del Gobierno gallego señaló que la limpieza de las franjas secundarias de protección es responsabilidad de los particulares. En caso de que estos no cumplan con sus obligaciones, la tarea debe ser asumida por los municipios de forma subsidiaria, tal como estipula la Ley de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales. En este marco, y con el fin de apoyar tanto a los propietarios como a las administraciones locales, la Xunta estableció este convenio con Seaga, en el que actualmente participan 91 municipios de la provincia de Ourense.