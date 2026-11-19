Es el Sar un afluente que discurre por la provincia de A Coruña y con una longitud de casi cuarenta kilómetros desde su nacimiento en Bando (Santiago de Compostela) hasta su desembocadura en el río Ulla, en Padrón. Rosalía de Castro lo inmortalizó literariamente al titular “En las orillas del Sar” su libro de poesía -escrito íntegramente en castellano- publicado en 1884, un año antes de su fallecimiento. Cerca del río, en Padrón, pasó la autora su infancia, buena parte de su juventud y sus últimos años de vida. Fue Rosalía una figura clave del “Rexurdimento” (el resurgimiento) galego, un movimiento cultural, lingüístico y literario que datamos en el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX, cuyo objetivo era recuperar, dignificar y revitalizar la lengua y la identidad cultural de Galicia tras los denominados “séculos escuros” (siglos oscuros).

Fue natural trazar ese paralelismo cuando asistí, el pasado sábado, al gran acto central en Galicia de la campaña electoral que llevará a Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España. Lo fue por el propio nombre del lugar donde se celebró, el Pabellón multiusos “Fontes do Sar”, y por quien fue capaz de convocar a más de ocho mil asistentes, el ourensano que hará realidad el resurgimiento de España tras los años oscuros del sanchismo. Resumió estos ocho años ignominiosos con una aplastante sencillez y refiriéndose al Ministerio de Transportes: “De Ábalos a Puente y siempre Sánchez. Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia”. La receta se reduce también a una sola palabra: gestión. Pidió la confianza con la humildad con la que recibió la de Galicia con cuatro mayorías absolutas tras firmar un contrato para responder públicamente con su compromiso.

Fue Alfonso Rueda, el presidente autonómico con mayor apoyo de España, el que proclamó que Feijóo se encontraba en su mejor momento. Y hace falta que ese sea su estado para afrontar una situación de auténtica emergencia nacional. Y llama la atención que sea la única formación política, el Partido Popular, que comparece ante las urnas con un programa electoral (“Reconstrucción nacional”), el del cambio necesario para España, integrado por 249 medidas concretas para que el Estado cumpla con sus obligaciones y los españoles podamos hacer, con libertad, todo lo demás.

El rigor y la seriedad que caracterizan a Feijóo, avalados por su trayectoria, harán posible la reparación del Estado, la regeneración de nuestra democracia, la reunión de la Nación siendo un presidente para todos, y la tan urgente recuperación de la ambición y la autoestima. Nos pidió un caudal de confianza, un río de adhesiones, para que fluya el apoyo del cuerpo electoral porque esa España la haremos entre todos. Como acertadamente sentenció Miguel Tellado, secretario general del PP: “Hay elecciones que cambian gobiernos y elecciones que cambian países”. En este caso, una elección que cambiará la historia de nuestro país.

Un Gobierno debe estar en las mejores manos, con la competencia y el conocimiento como características fundamentales de quien se sentará a la mesa del Consejo de Ministros. Núñez Feijóo, a orillas del Sar, corroboró el concepto que John Quincy Adams sentenció para definir a un líder: “Sus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más”. Tenemos al líder necesario y España bien lo merece.