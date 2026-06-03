PLAZO DE 18 MESES DE EJECUCIÓN
Comienza la obra en la OU-540, de Celanova a Bande
PLAZO DE 18 MESES DE EJECUCIÓN
La Xunta de Galicia inicia las obras de mejora de la carretera OU-540 entre Celanova y Bande, que supondrán una inversión de seis millones de euros. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, supervisó ayer estas obras.
Allegue destacó que estas obras, con un plazo de ejecución de 18 meses, supondrán la transformación de esta carretera a lo largo de 14,1 kilómetros. Subrayó los objetivos de ampliar la capacidad, la seguridad vial y la funcionalidad de la carretera, que comienza en la conexión con la AG-31 (Ourense a Celanova) y conecta con Portugal.
Esta acción, que se inicia en Bande, se lleva a cabo en el primer tramo de la carretera, donde se registra la mayor intensidad de tráfico, atravesando Celanova, Verea y Bande. Se trata, como explicó la conselleira, de una intervención estratégica para mejorar las comunicaciones en la comarca de la Baixa Limia, ya que se reforzará la conexión entre los núcleos rurales y, en consecuencia, las oportunidades de acceso a los servicios en esta zona.
La intervención incluirá la mejora de la superficie de la carretera, la corrección de curvas y el rediseño de intersecciones, adaptando la carretera a las necesidades actuales del tráfico.
El tramo que concentrará el mayor volumen de acciones será entre Agrelo y Bande Norte. En este tramo de 7,5 kilómetros, la plataforma se ampliará con carriles adicionales para adelantar, se mejorará una intersección, se rectificarán curvas y se renovará el pavimento.
También se construirán aceras en Agrelo y Carballo, además de la renovación de cunetas, la adaptación de accesos y la mejora del alumbrado público donde sea necesario.
La conselleira destacó el esfuerzo técnico y financiero de la Xunta para reforzar la seguridad en la red vial regional.
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