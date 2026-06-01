LV FESTA DO PEIXE
“Peixe” hasta hartar en Bande
LV FESTA DO PEIXE
El campeonato que nació de un grupo de amigos que compartían la pasión por la pesca fue el germen de lo que hoy es una de las fiestas gastronómicas más longevas de la provincia, la ‘Festa do Peixe de Bande’, que cerró su quincuagésimo quinta edición con la tradicional degustación dominical de peixe, empanadas y pan artesanal del horno de Vilar de Bande.
Tras dos jornadas protagonizadas por la música y el antes mencionado campeonato de pesca, celebrado el sábado, los banduenses se despertaron este domingo temprano pese a que la verbena se alargó hasta altas horas de la madrugada la noche anterior. Pasadas las 10,30 horas la música ya sonaba por las calles gracias al ritmo de la charanga de Bande, que amenizó la mañana hasta la celebración de la misa solemne. Y es que este domingo de la Festa do Peixe conjuga gastronomía, troula y religión a partes iguales.
Finalizada la solemne eucarístia, la charanga retomó el mando y puso banda sono a la sesión vermú, que cerró los primeros compases de este último día. No fue hasta después de comer cuando empezó la traca final con la actuación de la charanga Támega, que dió paso a la actuación de las pandereteiras Querquenas, las encargas hacer las delicias de los presentes antes del comienzo de la degustación.
Aunque las jornadas anteriores han atraído más atención durante los últimos años, esta última jornada acostumbra a ser la más popular, y en esta ocasión estuvo acompañada por un clima agradable, que invitó a cientos a disfrutar de la cita. El peixe, producto estrella, estuvo acompañado de empanadas y pan artesanal hecho en el horno de Vilar de Bande, que maridado con el vino y la hospitalidad local, conjugaron un cierre de fiesta a la altura de las expectativas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LV FESTA DO PEIXE
“Peixe” hasta hartar en Bande
CAMPIONATO DE PESCA
Bande fixo gala da súa hospitalidade na Festa do Peixe
CEIP Xoaquín Lourenzo
Os cativos de Bande métense a pescar da man de David Arcay
Lo último
Zapatero e a difícil dualidade entre referente político e lobby
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 1 de junio
RECUNCHO HEBDOMADARIO
Bugallal, máis alá dos Bugallos