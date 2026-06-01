“Peixe” hasta hartar en Bande

El campeonato que nació de un grupo de amigos que compartían la pasión por la pesca fue el germen de lo que hoy es una de las fiestas gastronómicas más longevas de la provincia, la ‘Festa do Peixe de Bande’, que cerró su quincuagésimo quinta edición con la tradicional degustación dominical de peixe, empanadas y pan artesanal del horno de Vilar de Bande.

La empanada también triunfó. | Óscar Pinal

Tras dos jornadas protagonizadas por la música y el antes mencionado campeonato de pesca, celebrado el sábado, los banduenses se despertaron este domingo temprano pese a que la verbena se alargó hasta altas horas de la madrugada la noche anterior. Pasadas las 10,30 horas la música ya sonaba por las calles gracias al ritmo de la charanga de Bande, que amenizó la mañana hasta la celebración de la misa solemne. Y es que este domingo de la Festa do Peixe conjuga gastronomía, troula y religión a partes iguales.

Los peixes se sirvieron por cientos. | Óscar Pinal

Finalizada la solemne eucarístia, la charanga retomó el mando y puso banda sono a la sesión vermú, que cerró los primeros compases de este último día. No fue hasta después de comer cuando empezó la traca final con la actuación de la charanga Támega, que dió paso a la actuación de las pandereteiras Querquenas, las encargas hacer las delicias de los presentes antes del comienzo de la degustación.

Las tradicionales cuncas de la Festa do Peixe. | Óscar Pinal

Aunque las jornadas anteriores han atraído más atención durante los últimos años, esta última jornada acostumbra a ser la más popular, y en esta ocasión estuvo acompañada por un clima agradable, que invitó a cientos a disfrutar de la cita. El peixe, producto estrella, estuvo acompañado de empanadas y pan artesanal hecho en el horno de Vilar de Bande, que maridado con el vino y la hospitalidad local, conjugaron un cierre de fiesta a la altura de las expectativas.