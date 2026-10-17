La Diputación apoyará a la Fundación Vía Nova

El arqueólogo Santiago Ferrer, director de las excavaciones de Aquis Querquennis desde el año 1999 y presidente de la Fundación Aquae Querquennae-Vía Nova desde el pasado mes de junio, ha mantenido una reunión de trabajo con el titular de la Diputación de Ourense, Luis Menor. El encuentro, que contó con la presencia de la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, sirvió para revisar las actuales vías de apoyo institucional a la entidad radicada en Portoquintela.

Ferrer asumió las riendas del patronato el pasado junio en sustitución del catedrático emérito Antonio Rodríguez Colmenero, actual presidente de honor. En su nuevo rol, el experto abordó con los dirigentes políticos la búsqueda de respaldo para lograr impulsar nuevas campañas de excavaciones en el yacimiento y analizaron la financiación destinada a la propia fundación, tanto para organizar actividades como para cubrir gastos.

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Menor respaldó la hoja de ruta de Ferrer y destacó el valor del complejo para divulgar el pasado romano y como motor turístico de la zona. El presidente provincial aseguró que “o compromiso segue sendo total e estudaremos a posibilidade de incrementalo dentro das nosas posibilidades”. Además, el dirigente calificó la labor de la entidad como “capital no ámbito cultural e turístico para Ourense”.