Bande y Xunta sellan su alizan por el Mercado do Xurés

Las obras de mejora del acceso al Mercado do Xurés ya están más cerca de concretarse. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, y la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, rubricaron el convenio de colaboración para ejecutar la actuación que supondrá una inversión total de 268.050 euros.

El proyecto, incluido en el Plan Hurbe, permitirá crear un nuevo espacio público en la rúa Camino Campo da Feria y en las parcelas adyacentes, además de renovar las redes de servicios urbanos soterrados y reponer los pavimentos afectados por actuaciones anteriores.

La intervención se centrará en un acceso que actualmente carece de aceras y de un itinerario peatonal definido. Para mejorar la seguridad y la accesibilidad, la vía será ensanchada y contará con una nueva acera de adoquín gris, manteniendo los accesos a garajes y fincas existentes.

La Xunta financiará el 70% de la actuación y asumirá la contratación y ejecución de las obras. Por su parte, el Concello aportará el 30% restante y se ocupará del mantenimiento y conservación de las actuaciones una vez finalizadas.