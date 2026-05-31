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opr4054 | Óscar Pinal

Galería | Bande celebra la tradición y el sabor en la clausura de su 55ª Festa do Peixe

55ª EDICIÓN

La Festa do Peixe de Bande culmina su 55ª edición con una multitudinaria degustación de peixe, pan artesanal y música tradicional

La Festa do Peixe de Bande cerró su quincuagésimo quinta edición consolidada como una de las citas gastronómicas más longevas de la provincia. Lo que nació de un grupo de amigos pescadores se transformó en un evento que ayer reunió a cientos de personas para disfrutar del tradicional peixe, acompañado de empanadas y pan artesanal del horno de Vilar de Bande. La jornada dominical estuvo marcada por el ritmo de la charanga de Bande y el fervor de la misa solemne en un ambiente de gran hospitalidad.

La recta final del festejo contó con las actuaciones de la charanga Támega y las pandereteiras Querquenas, que animaron los momentos previos a la gran degustación. Gracias a un clima agradable, la jornada más popular de la fiesta cumplió con las expectativas, maridando la mejor gastronomía con el vino de la zona y la troula local en un cierre de oro para esta histórica edición de la cita banduense.

Una panorámica del recinto festivo lleno de visitantes disfrutando del buen clima.
1/9 Una panorámica del recinto festivo lleno de visitantes disfrutando del buen clima. | Óscar Pinal
Una panorámica del recinto festivo lleno de visitantes disfrutando del buen clima.
2/9 Una panorámica del recinto festivo lleno de visitantes disfrutando del buen clima. | Óscar Pinal
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3/9 Varios comensales dan buena cuenta de las raciones de peixe servidas durante la multitudinaria degustación dominical. | Óscar Pinal
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4/9 Vecinos disfrutando de la hospitalidad local y acompañando el peixe con buen vino en un ambiente inmejorable. | Óscar Pinal
Las empanadas y el pan artesanal del horno de Vilar de Bande, protagonistas del menú
5/9 Las empanadas y el pan artesanal del horno de Vilar de Bande, protagonistas del menú | Óscar Pinal
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6/9 Familias y visitantes aprovechan el buen clima para disfrutar juntos de la traca final de la Festa do Peixe. | Óscar Pinal
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7/9 Familias y visitantes aprovechan el buen clima para disfrutar juntos de la traca final de la Festa do Peixe. | Óscar Pinal
Vecinos y visitantes maridando el peixe con vino local en un ambiente de hospitalidad.
8/9 Vecinos y visitantes maridando el peixe con vino local en un ambiente de hospitalidad. | Óscar Pinal
Detalle de las raciones de peixe preparadas para la gran degustación final.
9/9 Detalle de las raciones de peixe preparadas para la gran degustación final. | Óscar Pinal

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