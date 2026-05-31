Galería | Bande celebra la tradición y el sabor en la clausura de su 55ª Festa do Peixe

La Festa do Peixe de Bande cerró su quincuagésimo quinta edición consolidada como una de las citas gastronómicas más longevas de la provincia. Lo que nació de un grupo de amigos pescadores se transformó en un evento que ayer reunió a cientos de personas para disfrutar del tradicional peixe, acompañado de empanadas y pan artesanal del horno de Vilar de Bande. La jornada dominical estuvo marcada por el ritmo de la charanga de Bande y el fervor de la misa solemne en un ambiente de gran hospitalidad.

La recta final del festejo contó con las actuaciones de la charanga Támega y las pandereteiras Querquenas, que animaron los momentos previos a la gran degustación. Gracias a un clima agradable, la jornada más popular de la fiesta cumplió con las expectativas, maridando la mejor gastronomía con el vino de la zona y la troula local en un cierre de oro para esta histórica edición de la cita banduense.