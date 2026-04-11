Trasladado en helicóptero un hombre al ser golpeado por la pinza de una grúa forestal en Santa Comba de Bande

El helicóptero del 061 tuvo que acudir a Santa Comba, en Bande, al atropellar un tractor a un hombre en la OU-540

Publicado: 11 abr 2026 - 18:35 Actualizado: 11 abr 2026 - 19:50
Una imagen del helicóptero medicalizado sobre otra de la carretera donde tuvo lugar el accidente | La Región

Un hombre ha sido trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en helicóptero tras un accidente que tuvo lugar en la provincia de Ourense. Sucedió en la OU-540 a su paso por Santa Comba, en Bande, alrededor de las 17:00 horas de este sábado.

A la altura del kilómetro 50, un hombre que maniobraba marcha atrás con un tractor arrolló a otro varón detrás de sí. Con motivo de las heridas sufridas, especialmente en las piernas, los servicios sanitarios movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Por el momento se desconoce el estado del hombre que sufrió el atropello, aunque fuentes oficiales confirman que entró al helicóptero consciente. La carretera tuvo que ser cortada momentáneamente.

También te puede interesar

