Quien crea en los videntes es muy libre de hacerlo, pero si alguien ha acompañado a un amigo a una consulta con cualquiera de esos profesionales de la magia blanca que reparten consejos, consejas y pronostican salud, dinero y amor, se habrán percatado que con sus dotes psicológicas y entrevistadoras obtienen de sus clientes los datos suficientes como para darles una respuesta acorde con lo que esperan para colmar sus expectativas, o para seguir perdiendo dinero. La IA es una nueva suerte de videntes, a los que recurre la gente, bien como un psicólogo barato, o para obtener respuestas que se acomoden a sus deseos y necesidades. La IA es sobre todo inteligente y tiene tantos datos de sus interlocutores que, además de demostrar una educación exquisita, siempre ofrece una respuesta complaciente con quién pregunta. Si la duda es sobre a quién votar, aunque usted no lo sepa, la IA si lo sabe y saldrá complacido de su consejo.