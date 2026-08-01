SALEN POR SU PROPIO PIE
Un vehículo se sale de la vía y vuelca en la OU-540 a su paso por Bande
SALEN POR SU PROPIO PIE
A las 10:26 horas de la mañana de este sábado, 1 de agosto, se informaba de un accidente de tráfico en el que un vehículo se salió de la vía y volcó. Ocurrió en el punto kilométrico 39 de la OU-540 a su paso por Bande.
Los ocupantes del vehículo salieron por sus propios medios, aunque la ambulancia tuvo que atender a dos personas. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Muíños y Guardia Civil de Tráfico.
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