Varios heridos en una colisión entre dos coches en la calle Antonio Sáenz Díez, en Ourense

La calle Antonio Sáenz Díez, en la que ocurrió la colisión

Varias personas resultaron heridas en una colisión por alcance entre dos turismos a la altura del portal número 30 de la calle Antonio Sáenz Díez, en la ciudad de Ourense. Del accidente se informó a las 11:42 horas del mediodía de este viernes, 31 de julio.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias y Policía Local.