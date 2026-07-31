Varios heridos en una colisión entre dos coches en la calle Antonio Sáenz Díez, en Ourense
NÚMERO 30
Varias personas resultan heridas tras una colisión por alcance en la calle Antonio Sáenz Díez de Ourense
Varias personas resultaron heridas en una colisión por alcance entre dos turismos a la altura del portal número 30 de la calle Antonio Sáenz Díez, en la ciudad de Ourense. Del accidente se informó a las 11:42 horas del mediodía de este viernes, 31 de julio.
Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias y Policía Local.
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