CRISIS MIGRATORIA
Llegan más de 49.000 migrantes a Ceuta

Varios heridos en una colisión entre dos coches en la calle Antonio Sáenz Díez, en Ourense

NÚMERO 30

Varias personas resultan heridas tras una colisión por alcance en la calle Antonio Sáenz Díez de Ourense

La calle Antonio Sáenz Díez, en la que ocurrió la colisión
La calle Antonio Sáenz Díez, en la que ocurrió la colisión | Google Maps

Varias personas resultaron heridas en una colisión por alcance entre dos turismos a la altura del portal número 30 de la calle Antonio Sáenz Díez, en la ciudad de Ourense. Del accidente se informó a las 11:42 horas del mediodía de este viernes, 31 de julio.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias y Policía Local.

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