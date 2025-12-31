Nuevo impulso en 2026 para la antigua estación de tren de Baños de Molgas

Este 31 de diciembre marca el inicio de una nueva etapa en la antigua estación de tren de Baños de Molgas, cuya restauración formó parte del plan del Inorde “Estaciones Vivas”, y que alberga el museo de Moncho Borrajo. La gerente del Inorde, Emma González, ha confirmado la renovación del contrato de alquiler con Adif por 25 años, lo que asegura la disponibilidad a largo plazo de los inmuebles de la estación, que incluyen el edificio principal y el muelle de carga.

Esta renovación coincide con la finalización del contrato entre el humorista y la Fundación ADO Moure, que ha gestionado durante esta última década esta infraestructura con 37 plazas en su albergue, cafetería-restaurante, un circuito de bicicleta BTT, y que ha acogido actividades y competiciones de senderismo y modalidades ciclistas.

Tras concluir este vínculo, el Inorde busca replantear el modelo de gestión para “profesionalizar” los servicios que ofrece, convirtiendo la estación en un elemento dinamizador para la zona. Para ello, prevé sacar cuanto antes un concurso público en concurrencia competitiva para adjudicar la explotación del alojamiento, el servicio hostelero y la atención turística a visitantes y peregrinos.

Legado cultural

Detalle del proyecto "Estaciones Vivas" del Inorde. | Marcos Atrio

El Museo y la sede de la Fundación Moncho Borrajo continuarán siendo el corazón cultural del complejo, una alianza que se verá reforzada por la próxima firma de un nuevo acuerdo de colaboración entre el Inorde y el humorista, fruto de una sintonía “total”, avanza la gerente.

El espacio atesora en la villa natal del artista los artículos más representativos de su vida cultural y personal, como vestuario, objetos de atrezo, fotografías con amigos del mundo del espectáculo y regalos. También presume de una biblioteca con más de 3.000 libros, pinturas de Dalí, Sorolla, Laxeiro o Miró, entre otros, y de curiosidades como una colección de más de 1.000 sortijas de plata.

Fian a un ciclo de 10 años

Este cambio de ciclo supone la salida de la Fundación ADO Moure, que ha gestionado las instalaciones desde 2016. Su presidente, Carlos Moure, destaca el “éxito turístico” de su etapa al frente, con altas valoraciones en plataformas como Booking, y la organización de numerosos campamentos y eventos deportivos, como el Campeonato de España Open.

Moure muestra su pesar por no continuar, aludiendo a “diferencias insalvables” con el Inorde, en especial a partir de 2021, al entender que el contrato entre Borrajo y la Fundación “estaba extinguido al no haberse adaptado a la nueva ley”. Desde entonces señala que han estado “en precario”. De hecho este último año no han abierto por una avería que dejó el edificio sin agua caliente, y que estuvo sin repararse “desde octubre hasta agosto”.

El presidente de la fundación pone en valor “el trabajo realizado, un proyecto muy bonito que funcionaba y dinamizaba el pueblo” con actividades deportivas y turismo rural. Respecto a la Fundación ADO Moure, seguirá organizando pruebas “en Ourense, o quizás regresemos al Hipódromo de Antela”.

Nuevos proyectos

Aspecto que presenta la estación de Molgas. | Marcos Atrio

Desde el Inorde no entran en “analizar responsabilidades” y prefieren mirar al futuro. La estación permanecerá cerrada mientras se tramita la nueva concesión, aunque a González le gustaría que al menos el museo pudiera abrir “en Semana Santa”. Además, esperan presentar “en breve” un proyecto centrado en el muelle de carga, que se unirá a otras “inversiones importantes” para el edificio, que define como “precioso y emblemático”.

El objetivo de estas apuestas es consolidar la antigua estación de Baños de Molgas como un nodo estratégico entre la Ribeira Sacra y Allariz, que sirva de complemento para la oferta turística de la villa y de la comarca, y que al mismo tiempo preste servicios a la población. Su relanzamiento se unirá al del balneario local, recientemente adquirido por un grupo empresarial que prevé abrir un hotel de 4 estrellas.