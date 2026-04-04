El polo de emprendimiento de Baños de Molgas impulsa proyectos de valor en 21 concellos de Allariz, Celanova, Maceda y Baixa Limia

Emprender es una tarea que requiere mucho valor y hacerlo en entornos rurales aún más, una decisión clave que conoce muy bien el Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego de Baños de Molgas. El desconocimiento o tener ideas poco viables pueden provocar que muchos proyectos se queden soóo en un borrador, pero con un buen asesoramiento, la proyección puede ser otra muy distinta.

En Galicia existen los "Polos de Emprendemento"que se enfocan en ayudar a dinamizar las zonas rurales a través de asesorías a emprendedores en el territorio y el fomento de nuevo tejido empresarial en distintos concellos. El de Baños de Molgas es uno de los 15 centros de emprendimiento que se encuentran en Galicia. Es uno de los de más reciente creación. Desde que abrió en 2024 más de un centenar de proyectos se han beneficiado de sus servicios. “Los polos de emprendimiento son la mejor puerta de entrada para emprender en el rural”, explica Fran Zabaleta, emprendedor que se apoya en este polo de Molgas y que da recorrido a su proyecto. Se trata de Tribo Salvaxe, uno de los 150 proyectos diferentes que se impulsan desde el polo de emprendimiento de Baños de Molgas, que depende de la Xunta y gestiona la Fundación Roberto Rivas.

José Manuel Gómez, técnico del polo de Baños de Molgas, explica que no son un apoyo técnico, más bien un apoyo integral a quienes se acercan. “El objetivo es que nazcan nuevas empresas y las que están no mueran”, comenta José Manuel Gómez. Este centro atiende a 21 concellos de Allariz, Celanova, Maceda y Baixa Limia.

Antes de emprender, hay que entender la viabilidad

Muchos emprendedores se acercan a los polos de emprendimiento buscando subvenciones y apoyo. Para Verónica Cecilia Ferreiro, técnico del polo de Baños de Molgas, esto es un error. “Antes de lanzarte a ser autónomo o por una subvención recomendamos ver si la idea es viable o no”, explica Ferreiro. "Ayudamos a ver si sus ideas pueden encontrar un hueco en el mercado o es una idea inmadura explica la técnico del Centro de Emprendimiento de Baños de Molgas", añade.

Tribo Salvaxe, un caso de éxito y unión

Se trata de una de esas ideas, de esos proyectos, hechos realidad. En el polo de Baños de Molgas, nació Tribo Salvaxe. Una sociedad cooperativa que se sustenta en tres pilares. Es una editorial de libros en gallego, a la que se suma un obrador de juguetes tradicionales y juegos de mesa de madera. Por último, elproyecto incluye un obrador textil que realiza telas y ropa con motivos literarios.

Un ejemplo de cómo una idea de un emprendedor puede convertirse en realidad, en un proyecto interesante para los promotores y para el territorio en el que va haciéndose un hueco por su utilidad e itnerés para los vecinos.