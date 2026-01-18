Comercio y emprendimiento, ejes de dinamización del rural para Xunta y Diputación

El encuentro reunió al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y al presidente provincial, Luis Menor, junto al director general de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, quienes pusieron énfasis especial en el desarrollo de la Estratexia de Emprendemento Ligado ao Territorio de Galicia 2025–2030.

El objetivo principal de esta cooperación es potenciar la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo, una herramienta clave que en la provincia cuenta con oficinas en Baños de Molgas, O Barco de Valdeorras, O Carballiño y Verín.

En el ámbito comercial, en la reunión se analizaron proyectos conjuntos destinados a revitalizar el tejido económico en villas y ciudades. Se destacó la relevancia de iniciativas como el programa Vilas Vivas, que ya se ha implantado en Ribadavia, y se acordó continuar potenciando las plazas de abastos como motores de la economía local.