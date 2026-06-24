O tradicional forno de Betán, en Molgas, volverá facer pan
A xornada será o 11 de xullo e incluirá un mercado tradicional e unha degustación de produtos
Co paso dos anos son moitos os saberes e oficios tradicionais que se achegan ás beiras do esquecemento. Porén, moitas persoas preocúpanse de manter viva, inda que sexa de xeito efémero, esa parte identitaria dos seus pobos. É o caso da asociación cultural A Corna, un grupo de veciños da parroquia de Betán, en Baños de Molgas, que hai catro anos decidiron acender de novo o forno tradicional da aldea que dá nome á parroquia.
O presidente da Corna, José Gómez Losada, explica que antes había fornos en cada aldea, mais o único que seguía funcionando era este, usado aínda ocasionalmente polos veciños. Segundo conta, os membros da asociación encárganse de organizar o evento, mais son os fillos e netos dos que no seu día o empregaban a diario os que aínda conservan o saber: “Sen a súa colaboración sería imposible, xa que nós levamos o timón da organización, pero non temos nin idea de como facer o pan. Son imprescindibles”, afirma.
Maiores e cativos forman parte do proceso, que comeza co acendido do forno cara ás seis horas da mañá, para poder preparar todo o pan, empanadas, biscoitos e xamón asado que se servirá o 11 de xullo durante a celebración. A cita, á que asistiron 75 persoas na súa primeira edición, achegouse ás 200 na derradeira. O presidente explica que desta volta contan que haxa máis xente, mais non moita, “xa que non temos infraestrutura para soportalo”, agradecendo a colaboración do Concello e o Inorde.
A pequena aldea de Betán abrirá as súas portas ás 16,00 horas coa apertura do mercado tradicional. Non será ata as 20,00 horas cando teña lugar a degustación dos produtos do forno, que estará acompañada polo son das pandeiretas. Así, ao remate da cea, será o Dúo de 13 quen se encargue de pór ritmo á velada. Dende a organización da fornada aclaran que é imprescindible inscribirse previamente para asistir, sendo a data límite para adquirir as entradas o vindeiro 5 de xullo.
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