Pinchos, vino y deporte, las claves de la Revolta Irmandiña de Verín y Monterrei

La Revolta Irmandiña supuso un antes y un después en la historia de Galicia. Utilizando el mismo título, Verín y Monterrei buscan sentar un precedente en la comarca a través del deporte, la gastronomía y su riqueza natural en un evento que toma el nombre de la conocida revuelta. Partiendo de la carrera de obstáculos, que cada año gana más peso en el calendario deportivo provincial, el territorio ofrece actividades complementarias pensadas para sumergir a los asistentes en las tradiciones locales.

En la mañana de este domingo se celebró el evento principal del fin de semana, la carrera de obstáculos aprovechando el patrimonio y naturaleza al atravesar espacios como la Alataya de Monterrei, el Camiño Vello o el Támega. El esfuerzo que realizaron los cerca de quinientos participantes que superaron pozas de agua fría, barro y un sinfín de dificultades les abrió el apetito, pero también las ganas de pasar un buen rato con sus amigos y familiares, aprovechando las actividades que Ktorce, en colaboración con entidades deportivas y el tejido asociativo local, la Diputación de Ourense, la Xunta de Galicia y los Concellos de Verín y Monterrei habían preparado para la jornada.

A lo largo de la mañana hubo retos y pruebas para todos los públicos, además de espacios infantiles, mercado con más de una decena de puestos y bar. Buena cuenta de ello dieron participantes como Benito Quintas, Jenifer Espinosa y Gladis Álvarez, que participaron en la categoría popular. “Tomando a caña, que hai que recuperar”, dijo Jenifer Espinosa, a lo que Gladis brindó con su bebida. Gladis y Benito ya habían participado en la anterior edición, pero invitan “á xente a que veña, é unha experiencia fantástica”.

Manuel Lamoso explica que él viene con su grupo de amigos a competir en la categoría popular: “Foi moi divertido, un recorrido sinxelo e nesta categoría que é máis flexible, a xente axúdache aínda que non te coñeza, non hai presión”. Con los estómagos rugiendo, varios centenares de asistentes disfrutaron de la comida popular, que ofreció carne de guiso de jabalí, cerdo asado, empanadas y productos de la huerta, contando con opciones veganas y una selección de postres locales.

Pinchos y vino

Pero la programación de este evento va más allá de la jornada del domingo. Buscando ofrecer una experiencia completa a lo largo del fin de semana, la organización celebró una nueva edición del Pincho Irmandiño, una propuesta inspirada en la alimentación local anterior al descubrimiento de América y que implica a la hostelería local. Desde el jueves hasta el pasado sábado, centos de personas visitaron los establecimientos Gandainas, Enredo, San Roque, O Ferro y Brasil.

El domingo se hizo entrega de los premios a los mejores pinchos, en el que O Ferro, con su pincho “A Derruba”, destacó en la categoría de Rigurosidad histórica y el premio del público, mientras que “Enredado” de O Enredo se llevó el galardón al mejor sabor, y la “Tosta Irmandiña” de San Roque triunfó por su presentación.

La muestra gastronómica se amplió este año con la experiencia dirigida por el chef Martín Fernández, del Bágoa Gastrobar, que llevó en la Bodega Gardalo una actividad basada en el producto local y la reinterpretación de la gastronomía gallega. Además, la programación incluyó una cata comentada de vinos de la DO de Monterrei impartida por Miguel López, el director técnico, que acercó a los participantes los vinos que definen la identidad de la comarca.