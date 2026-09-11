Voluntarios limpiarán el camino a Os Milagros

La multitudinaria afluencia de devotos al Santuario de Nosa Señora dos Milagros durante los nueve días de novena tiene también su cara menos amable en forma de residuos abandonados en la naturaleza. Tras el fin de las celebraciones religiosas el pasado martes, que congregaron a miles de peregrinos en la explanada del Monte Medo, los Concellos vecinos de Vilar de Barrio y Maceda han organizado una jornada de voluntariado para adecentar las rutas transitadas.

El objetivo es realizar una batida comunitaria por los caminos de acceso al templo para recoger la basura, los envases y los plásticos que los asistentes han ido dejando a su paso durante su peregrinar hacia el recinto mariano. La actividad de limpieza se llevará a cabo este sábado, 12 de septiembre.

Dos puntos

Con el objetivo de animar a la máxima colaboración ciudadana, la convocatoria fija el inicio de esta caminata a las 18,00 horas con dos puntos de encuentro simultáneos.

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Por parte del Concello de Vilar de Barrio, los participantes iniciarán la marcha desde el Campo da Festa del núcleo de Arnuide. Paralelamente, los voluntarios del concello de Maceda arrancarán su ruta desde el puente de Vixueses.

Las comitivas recorrerán a pie los tramos más afectados por el tránsito humano hasta alcanzar el santuario, demostrando el compromiso de la comarca con la conservación de su entorno.