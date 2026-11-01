El trágico atropello de Barbadás deja la primera víctima peatonal del año en las carreteras de Ourense

Fatídica mañana en Barbadás. Clotilde Casas Fernández, de 88 años, murió este sábado como consecuencia de un atropello en la calle Hermida, en la parroquia de Bentraces. El suceso ocurrió a las 13,25 horas en una zona poco transitada y en pendiente. En él, resultó también herida otra mujer, de 80 años, quien presentaba lesiones leves.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que ambas mujeres se encontraban charlando en la calle cuando fueron arrolladas por el vehículo. Rápidamente, desde la central de Emerxencias 112 se movilizó un amplio dispositivo tras informar un particular que una de las víctimas revestía más gravedad que la otra.

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El despliegue contó con la participación de Emerxencias Barbadás, Policía Local del municipio, Guardia Civil de Tráfico y tres ambulancias de soporte vital avanzado. El personal intentó por todos los medios salvar la vida a la mujer de 88 años, cuyas lesiones eran muy graves. La víctima fue trasladada rápidamente al Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO), donde, pese a los intentos de los médicos, finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

La otra mujer atropellada resultó herida leve y también tuvo que ser atendido el conductor del vehículo, quien sufrió una crisis de ansiedad por lo sucedido.

Acerca de las causas del accidente, fuentes consultadas apuntan a que todo hace indicar que el conductor quedó cegado por el sol, lo que le impidió ver a las dos peatones. Al respecto, las primeras hipótesis descartan que la velocidad influyese en el accidente, ya que el vehículo circulaba despacio.

La tragedia ha causado una profunda conmoción en Barbadás, donde la víctima era una vecina muy querida, descrita por su entorno como una mujer afable y sociable. Según fuentes consultadas, la fallecida era la viuda del hombre de 90 años que perdió la vida a principios de octubre mientras podaba su finca en Bentraces.

Primera viandante fallecida

El atropello que ayer le costó la vida a una mujer de 88 años en Barbadás marca un triste precedente en las carreteras ourensanas: es la primera peatón que fallece este año. Con este suceso, la cifra total de víctimas mortales en las vías de la provincia en 2026 asciende a 12. La mitad de estas pérdidas corresponden a usuarios vulnerables: cinco motoristas y una viandante.

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Esta última muerte cierra un fatídico octubre, que concentró tres de los siniestros mortales. El goteo de tragedias comenzó el día 4, cuando un joven motorista de 26 años, Borja S. F., perdió la vida a la altura del pabellón Paco Paz de la capital. El accidente se produjo al colisionar contra un vehículo que realizó un giro ilegal a la izquierda, saltándose una línea continua.

Días después, el 22 de octubre, la ciudad fue escenario de un nuevo drama sobre dos ruedas. Marcos G. R., de 21 años, falleció por una salida de vía mientras circulaba con su moto por la N-120A, a su paso por O Pino.