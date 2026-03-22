Un atropello deja un herido que tuvo que ser evacuado en A Valenzá

Un hombre resultó herido tras ser atropellado por un vehículo este domingo en la avenida Celanova, a la altura del número 43, en A Valenzá.

El suceso provocó la rápida movilización de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar la asistencia. La víctima fue evacuada de inmediato a un centro médico para recibir atención.

Por el momento, se desconoce el estado exacto de salud del hombre, y se sigue a la espera de información sobre su evolución. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo el atropello y tomar las medidas correspondientes.