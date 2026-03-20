Muere una mujer al chocar dos vehículos en un accidente de tráfico en Vigo

Una mujer ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido en la parroquia de Beade, en Vigo, según ha informado el servicio de emergencias AXEGA.

El siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 11,5 de la VG-20, donde se vieron implicados dos vehículos. Según los primeros datos, uno de los coches se salió de la vía, provocando la colisión.

Como consecuencia del accidente, además de la víctima mortal, otra persona resultó herida leve.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Vigo, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y personal del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, que colaboraron en la atención de la emergencia.