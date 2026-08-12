SEQUÍA EN GALICIA
Leiro moviliza cisternas ante la falta de agua en Serantes
SEQUÍA EN GALICIA
El calor y la falta de lluvias está complicando el abstecimiento de agua en los concellos de O Ribeiro, con el descenso de caudal en ríos y manantiales y el aumento de la demanda de agua de consumo por el incremento de población durante el verano. Ante esta situación, algunos concellos han comenzado a adoptar medidas para garantizar el abastecimiento, como en el caso de Leiro, donde el Concello ha recurrido a camiones cisterna para llevar agua hasta el depósito de Serantes, una de las parroquias situadas a mayor altura del municipio que se quedó sin suministro.
“A única solución que atopamos foi a de levar a auga con cisterna para encher o depósito”, explica el alcalde, Francisco José Fernández. El agua se traslada desde la Mancomunidade hasta la red de Serantes-Paredes. El primer día se llevaron 38.000 litros, pero según explicó el alcalde, se consumieron en tan solo 24 horas. “É moitísimo consumo, porque se levamos esta cantidade a diario son tres cisternas de auga o día, polo que pedimos un uso responsable”.
El agua que llega mediante las cisternas puede emplearse en actividades domésticas, como ducharse, fregar o utilizar el aseo, pero todavía no es apta para consumo humano. El Concello debe completar el proceso de potabilización mediante cloro “pero é necesario ter algo de auga no depósito para poder clorar, pero si se consume demasiado rápido non se pode. Esperamos que se vaia reducindo un pouco o consumo e se poida facer”, apuntaba Fernández.
El regidor rechaza las críticas del PSOE sobre “nula previsión e improvisación” y recuerda que la situación está afectando a numerosos municipios de la provincia ante un escenario de prealerta por sequía.
Reconoce que Serantes es una parroquia que siempre tuvo problemas de escasa presión, por lo que los vecinos decidieron dejar las traídas vecinales e incorporarse a la red municipal, mejorando así el suministro. “Moitos veciños teñen puzos e estes anos usábannos cando había menos presión e sen problema, pero esto de quedar sen auga é a primeira vez que pasa”.
Los vecinos relatan que estos días pudieron tener servicio gracias a esos pozos, pero algunos, como Rosa Pajarín y su marido, residen habitualmente en Vigo y solo cuentan con auga de la traída. “Chegamos hai catro días e xa vimos que non había nada de auga. Onte sí que había unha pouca mais, e hoxe tamén, pero ven con pouca presión”. Apunta que “a xente enfádase, é normal, porque estás pagando a auga pero non tes o servicio”.
Su hermana, Josefa Pajarín, reside todo el año en Saa, en la parroquia de Serantes, y asegura que la presión lleva tiempo siendo baja. “Xa leva moito tempo botando pouco, por iso estou usando a do puzo”. Recuerda que en años anteriores los vecinos habían tenido problemas de suministro pero nunca hasta este punto. “Antes tiñamos a traída veciñal, e como había pouca presión pasámola ao Concello. Dende aquela tivemos veraos de pouca presión, pero nunca nos pasara quedarnos sen auga tanto tempo”, apunta.
La escasez de agua afectó en pasados días a las zonas altas de Leiro, como Paredes, Lebosende, Berán, San Clodio y Gomariz. El alcalde recuerda que el municipio cuenta con unos 1.600 habitantes pero aumenta considerablemente su población en verano, a lo que se añaden los nuevos residentes, por lo que el Concello trabaja en el proyecto de un bombeo para afrontar el incremento de población.
La preocupación se extiende a otros municipios de O Ribeiro. Ribadavia y Cenlle han publicado recomendaciones para un uso responsable del agua, aunque todavía no ha impuesto restricciones. Cortegada llegó a aplicar cortes nocturnos y la comunidad de aguas do Padrón de Melón comenzó el día 6 con cortes de suministro de 22,00 a 08,00 horas.
Otras comarcas también afrontan dificultades de abastecimiento. En O Carballiño, Boborás acumula unas dos semanas con problemas de suministro y el Concello emitió ayer un primer aviso preventivo para promover un consumo responsable y evitar usos no esenciales.
La principal zona afectada en la localidad es la abastecida por el bombeo de Becoña, que suministra agua a Albarellos y Vilachá, aunque también se han detectado dificultades en Moreiras y Fonte Moreiras. Por el momento, no se han aplicado restricciones, pero el Concello no descarta limitar los horarios de suministro si la situación no mejora.
En O Carballiño, San Amaro y San Cristovo de Cea también han publicado en los últimos días bandos para pedir un uso responsable del agua y limitar el consumo a necesidades básicas, desaconsejando el riego, el lavado de vehículos y el llenado de piscinas. En Cea, además, se advierte de posibles sanciones por incumplir las restricciones, incluida la interrupción del suministro en función de la gravedad.
En otros puntos de la provincia también se han adoptado medidas. En Ramirás (Celanova), el Concello realiza inspecciones diarias para controlar la situación, mientras que en A Corredoira (Manzaneda) las averías en la red de suministro han provocado problemas de abastecimiento. Petín (Valdeorras), por su parte, también ha publicado un bando para alertar a la población ante una posible escasez de agua.
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