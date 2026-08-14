Las joyas del país

En estos días, en los que las joyas de un expresidente del Gobierno han cobrado especial notoriedad, cabe preguntarse por otro tipo de joyas: las que pertenecen a todos los ciudadanos, las del Estado del bienestar.

A diferencia de las del político, conocemos bien el origen de estas últimas. La sanidad, la educación, las pensiones y la atención a la dependencia nacieron de la nueva sociedad surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Su desarrollo permitió avanzar hacia una sociedad más justa, equilibrada y solidaria.

Sin embargo, con el paso del tiempo, aquellas conquistas parecen haber sido guardadas en una caja fuerte. Sus custodios -la clase política- han olvidado que no basta con conservarlas: también hay que protegerlas, actualizarlas y garantizar su futuro.

Hoy, los pilares del Estado del bienestar están sometidos a una presión creciente. Quienes deberían abrir esa caja y buscar soluciones parecen paralizados por el miedo a perder apoyo político. Se muestran envalentonados ante sus adversarios, pero demasiado débiles ante los grandes desafíos del presente.

La única propuesta que parece haber encontrado el Ejecutivo actual es incentivar la jubilación flexible para que algunos pensionistas regresen al mercado laboral. Mientras tanto, en educación reina el silencio y la sanidad continúa atrapada en una situación de conflicto permanente. Además, el próximo mes de septiembre se cierne la amenaza de un paro indefinido de los médicos internos residentes. Estas son las verdaderas joyas del país: la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia. Pero sus custodios parecen temblar ante cualquier reforma, ante cualquier innovación tecnológica y ante cualquier cambio que pueda alterar sus viejas estructuras.

No necesitamos guardianes que se limiten a conservarlas bajo llave, sino responsables públicos capaces de abrir la caja fuerte, limpiarlas, reforzarlas y adaptarlas a los nuevos tiempos. Porque el Estado del bienestar no debería ser una reliquia del pasado, sino una garantía de futuro.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)