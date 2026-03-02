Barbadás destina 120.000 euros para entidades locales

El pleno de Barbadás dio luz verde este lunes a la movilización de cerca de 120.000 euros destinados a impulsar las actividades educativas, culturales y deportivas en el municipio. Esta inyección económica se materializó al aprobarse el expediente de subvenciones nominativas para colegios, asociaciones de madres y padres, colectivos culturales y clubes deportivos.

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, destacó durante la sesión que estas ayudas permitirán a las entidades continuar con su importante tarea en el tejido social y educativo local. En el reparto de los fondos destacaron las partidas deportivas: la Asociación Deportiva Parada de Piñor recibirá 60.600 euros para acometer obras de calado y reforzar la seguridad en su campo de fútbol mientras no se traspase la titularidad al Concello, y la Unión Deportiva Barbadás percibirá 35.000 euros. El expediente económico salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno, Partido Galego y PSdeG-PSOE, la abstención del BNG y el rechazo del PP.

El Concello rebautiza la céntrica Praza Vella en honor a Castelao y proyecta humanizar todo el entorno

El resto del presupuesto se distribuyó entre las ANPAS y clubes de veteranos, con 1.000 euros para cada uno, los colegios O Ruxidoiro y Filomena Dato, con 1.500 euros por centro, y varias agrupaciones culturales locales con cuantías que oscilaron entre los 2.250 y los 4.000 euros.

Por otra parte, la corporación municipal aprobó ayer dos modificaciones en el callejero. El cambio más destacado fue la nueva denominación de la histórica Praza Vella de A Valenzá, que pasó a llamarse Praza Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en honor al intelectual gallego. El teniente de alcalde, Daniel Rey, explicó que optaron por este céntrico espacio en lugar de la avenida de Celanova para evitar los perjuicios que un cambio de dirección supondría para miles de familias y negocios. Además, Rey adelantó un proyecto para humanizar la nueva plaza, hacerla accesible a las personas en lugar de a los vehículos, y añadir un motivo dedicado a Castelao.

Finalmente, para atajar las constantes quejas vecinales por los errores de las empresas de transporte y reparto, el pleno acordó que la rúa Milladoiro de As Lamas pasara a llamarse oficialmente “rúa Milladoiro das Lamas”, diferenciándose así claramente de la vía homónima situada en la zona de Finca Fierro.