Sabe usted que en Barbadás han encontrado la fórmula para criar sandías de campeonato?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un misterio hortícola que tiene a José Selas como sospechoso principal y a sus sandías como prueba del delito.
¿Sabe usted que en Barbadás alguien parece tener la fórmula de la poción mágica? ¿Que puede haber un druida revelando secretos ignotos? ¿Que no se sabe si es el clima o el cariño, pero seica los frutos del campo crecen de otra manera? ¿Que se lo pregunten a don José Selas, que ha criado dos sandías de 14 kilos cada una? ¿Que, a sus 83 años, este vecino de Bentraces no ha perdido la mano con las cousas da terra?
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