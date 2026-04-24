¿Sabe usted que Barbadás incorpora un robot autónomo para el mantenimiento de zonas verdes?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el quen cho dixo, el Concello de Barbadás incorpora un robot autónomo que se encargará de segar y limpiar zonas verdes de difícil acceso
¿Sabe usted que Barbadás está en la cúspide tecnológica? ¿Que ya no necesita solamente desbrozadoras ni quien cargue con ellas? ¿Que un nuevo trabajador se sumó al equipo de jardinería? ¿Que el concello ya presentó a su nueva incorporación? ¿Que se trata de todo un robot? ¿Que a partir de ahora se va a encargar de forma autónoma de segar y limpiar zonas verdes de difícil acceso?
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