Piden los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), a raíz del ajuar de joyas encontrado en la oficina oficial del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se concrete más eso de los “usos habituales, sociales y de cortesía” como baremo para recibir regalos en el ejercicio de sus funciones, porque con las normas actuales se genera inseguridad jurídica y dificulta la aplicación homogénea de los criterios de transparencia.

A pesar de que existen ya normas para regular estos regalos los técnicos de Hacienda consideran que los que se puedan recibir no superen los 150 euros.

A pesar de que existen ya normas para regular estos regalos los técnicos de Hacienda consideran que los que se puedan recibir no superen los 150 euros. Eso supondrá que, en muchos sitios, incluidas las redacciones de los periódicos, habrá que decir adiós al jamón de Jabugo, cuyo precio supera con bastante ese umbral. Como mucho, y adquirido en algún supermercado, se podrá aspirar a un jamón 50% ibérico que, si se pilla una oferta, se puede comprar por 149 euros, y quedaría uno para una piruleta que acompañe al lazito.