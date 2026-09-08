Barbadás moviliza más de 3 millones de euros para obras municipales

El Concello de Barbadás ha activado su plan de obras para el año 2026 que movilizará una inversión total de 3,3 millones de euros. Esta cuantía económica, que se destinará a la ejecución de cerca de una treintena de intervenciones por todo el término municipal, tiene como objetivo principal la mejora de los servicios públicos, abarcando desde infraestructuras viarias hasta instalaciones deportivas y zonas verdes.

El grueso del presupuesto se lo llevará la ampliación del polideportivo municipal, una actuación de gran calado que cuenta con una partida asignada de 1,2 millones de euros. En el ámbito de las comunicaciones, el documento técnico reserva 300.000 euros para el asfaltado y la pavimentación de diversas calzadas en distintos puntos geográficos. En materia ambiental y de ocio, se creará un refugio climático en la plaza do Campo de Loiro (120.000 euros) y se instalarán velas de sombra en parques infantiles (60.000 euros). El plan incluye también 50.000 euros para la eficiencia energética del local de Protección Civil, así como mejoras específicas en iluminación pública y arreglos en aceras peatonales.

Las obras combinan recursos municipales propios con aportaciones de la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense. Como ejemplo de esta colaboración institucional, en el reasfaltado en Finca Fierro la entidad provincial aporta la maquinaria y el personal, mientras que el Concello asume el coste del material necesario.

Sobre el alcance de las intervenciones, el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, remarcó que “haberá investimentos en practicamente todas as zonas de Barbadás, xa que queremos que repercuta directamente na nosa poboación”. Según las estimaciones del Concello, una parte de las actuaciones ya se ha completado y todos los proyectos estarán ejecutados al 100% antes de terminar el año.