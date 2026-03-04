Barbadás pondrá un ascensor para mejorar el acceso al centro de salud

Para mejorar la accesibilidad y salvar la considerable pendiente de la zona, el Concello de Barbadás construirá un ascensor desde la calle Bernabé hasta el Centro de Salud de A Valenzá. Se trata de una demanda que los vecinos vienen pidiendo desde hace tiempo. La intervención, incluida en el Plan EDIL, se encuentra actualmente en proceso de redacción por parte de la Diputación de Ourense, institución encargada del proyecto.

El teniente alcalde y concelleiro de Obras, Daniel Rey, dio cuenta del estado del proceso durante el pleno celebrado el pasado lunes, después de que el Partido Popular presentara una moción relativa a la viabilidad de la actuación. En este sentido, explicó que, si bien los técnicos valoraron en enero la posibilidad de colocar una rampa en la calle Outeiro, la alternativa no es viable ya que no sería posible hacerlo a través de los fondos del EDIL. “Lo que se presentó al Plan EDIL y fue aprobado fue un proyecto de construcción de un ascensor, no de una rampa, por lo que estamos en la obligación de construir lo que propusimos formalmente”, apuntó.

Así, el teniente alcalde señaló las ventajas que conllevará colocar dicho elevador. Por una parte requerirá un mantenimiento más sencillo y barato, además de causar un menor impacto en la vía, ya que no afectará a los aparcamientos. “El ascensor contará con dos plantas, dos paradas, una primera a la altura de las oficinas municipales y la segunda a la altura del Centro de Salud”, detalló Rey. La construcción supondrá una importante mejora en la accesibilidad del ambulatorio, al que diariamente acuden cientos de personas.