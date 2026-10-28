Cazado un conductor de 35 años sin carné, sin seguro y sin ITV en A Valenzá

La Policía Local de Barbadás ha interceptado este miércoles en A Valenzá a un conductor de 35 años que circulaba sin carné de conducir, sin seguro obligatorio y sin haber pasado la ITV. La intervención se produjo durante una patrulla rutinaria de los agentes por esta localidad ourensana.

Según la información facilitada por la Policía Local, los agentes detectaron las irregularidades gracias al nuevo sistema informático instalado en sus vehículos policiales, que permitió identificar la situación del turismo.

Tras comprobar las infracciones, los policías dieron el alto al conductor y procedieron a realizar las actuaciones correspondientes.

Vehículo inmovilizado y propuesta de juicio rápido

Los agentes han instruido las diligencias oportunas por un presunto delito contra la seguridad vial y han propuesto al conductor para un juicio rápido. Además, la Policía Local ordenó la inmovilización del vehículo, al carecer del seguro obligatorio y de la inspección técnica en vigor.

La intervención pone de manifiesto la utilidad del nuevo sistema informático del que dispone la Policía Local de Barbadás para detectar irregularidades durante sus servicios de vigilancia del tráfico.