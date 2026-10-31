NUEVA CONSTRUCCIÓN
Los concejales no adscritos de Barbadás piden un Auditorio Municipal
NUEVA CONSTRUCCIÓN
Manuel Fernández y José Luis Dorribo, los concejales no adscritos de Barbadás y que abandonaron el grupo del PP, piden la construcción de un nuevo auditorio municipal adecuado al desarrollo poblacional de la zona. Una medida enmarcada en su idea de dejar de ser “concello dormitorio”.
Exigen que el Concello de Barbadás decida una localización idónea para la construcción y que garantice la financiación inicial, para lograr también la cofinanciación del proyecto por parte de la Xunta de Galicia y de la Diputación. Además, piden que estas obras garanticen la participación ciudadana, creando una mesa de trabajo sectorial que aúne grupos de música, agrupaciones culturales y a los jóvenes del municipio. Para ellos, esta infraestructura permitirá generar un espacio de intercambio cultural y de creación de comunidades y un Barbadás con más identidad propia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NUEVA CONSTRUCCIÓN
Los concejales no adscritos de Barbadás piden un Auditorio Municipal
BLINDAJE CONTRA EL MACHISMO
El PSdeG de Barbadás reclama una campaña contra la violencia machista
PATRULLA RUTINARIA
Cazado un conductor de 35 años sin carné, sin seguro y sin ITV en A Valenzá
Lo último
RELATO DE UN VIAJE
Alfonso García, el eterno del Premio Planeta
CAMPO DO DESAFÍO
Vila-Matas
FIWI PALMA
Partido trampa y obligatorio para el COB