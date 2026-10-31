Romper y pagar

Los franceses, se dice, saben hacer revoluciones, pero no reformas. Los franceses son expertos en protestas y algaradas, provocadas por asuntos muy distintos. Los alborotadores lo mismo rompen escaparates porque el PSG ha ganado la Champions, que las revueltas estudiantiles acaban en vandalismo y no son pocos los que protestan porque en las “banlieues”, después de muchas promesas, no se nota una mejoría de la calidad de vida. Francia, olvidado ya su mitificado Mayo del 68, ha exportado las manifestaciones callejeras violentas promovidas en España por un indeterminado Blocus que convoca por redes sociales a jóvenes y niñatos sin otra intención que expoliar comercios de lujo.

Aquí los padres ya pueden ser obligados a pagar los destrozos de sus hijos e insistir en ese aspecto puede tener un efecto disuasorio para las próximas convocatorias de manifestaciones injustificadas.

Francia ha reaccionado y ha aprobado la ley del que rompe paga, y quien sea detenido no solo tendrá que pagar, él o sus familiares, sino que pueden perder los beneficios sociales de los que disfruten. Aquí los padres ya pueden ser obligados a pagar los destrozos de sus hijos e insistir en ese aspecto puede tener un efecto disuasorio para las próximas convocatorias de manifestaciones injustificadas.