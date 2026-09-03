Valcárcel duda si presentarse, pero no descarta unirse a Democracia Ourensana

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel no adscrito desde que dejó el PSOE el pasado mes de diciembre, todavía no tiene decidido si se presentará a las próximas elecciones del 2027, en las que optaría a su quinta legislatura, aunque esta vez sería con otros colores políticos.

Valcárcel asegura que ahora mismo su mente está puesta en “sacar adiante o goberno e os proxectos que en breve anunciaremos, que afectan a 1.200.000 euros de remanente”, reconociendo que sí que “lle dou voltas” a optar de nuevo a la alcaldía, pero sin tener nada claro.

En cuanto a la posibilidad de unirse a un nuevo proyecto político, afirma que no hay nada hablado a pesar de las conversaciones que se puedan dar en la Diputación: “Estou aberto a falar con todo o mundo, pero non por iso hai comentarios, ofertas ou propostas”, comenta, dejando las puertas abiertas a Democracia Ourensana.