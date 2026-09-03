Valcárcel duda si presentarse, pero no descarta unirse a Democracia Ourensana

Ante la macromodificación
El PP busca consenso con el resto de la oposición
ELECCIONES 2027
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel no adscrito desde que dejó el PSOE el pasado mes de diciembre, todavía no tiene decidido si se presentará a las próximas elecciones del 2027, en las que optaría a su quinta legislatura, aunque esta vez sería con otros colores políticos.
Valcárcel asegura que ahora mismo su mente está puesta en “sacar adiante o goberno e os proxectos que en breve anunciaremos, que afectan a 1.200.000 euros de remanente”, reconociendo que sí que “lle dou voltas” a optar de nuevo a la alcaldía, pero sin tener nada claro.
En cuanto a la posibilidad de unirse a un nuevo proyecto político, afirma que no hay nada hablado a pesar de las conversaciones que se puedan dar en la Diputación: “Estou aberto a falar con todo o mundo, pero non por iso hai comentarios, ofertas ou propostas”, comenta, dejando las puertas abiertas a Democracia Ourensana.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Ante la macromodificación
El PP busca consenso con el resto de la oposición
Impacto en Ourense
Los estorninos vuelven a tomar la Plaza de San Lázaro
PROGRAMACIÓN OUFF
Dieciocho cortos se suman a la programación del OUFF
Lo último
TIRÓN EN LA AFILIACIÓN
Ourense alcanza su mayor cifra de ocupación en 18 años
TAL DÍA COMO HOY
Acuerdo Schengen
FÚTBOL SALA FEMENINO
El Estrela, listo para catar la élite