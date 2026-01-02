Galería | Barbadás, primer municipio ourensano que recibe a los Reyes Magos

Barbadás se convirtió este año en el primer municipio de la provincia en recibir la visita de los Reyes Magos

Barbadás se convirtió este año en el primer municipio de la provincia en recibir la visita de los Reyes Magos, que iniciaron allí su recorrido saludando a los más pequeños. Sus Majestades visitarán diversos núcleos del municipio a lo largo de la jornada, acompañados de un dispositivo especial de seguridad coordinado por la Concejalía de Emergencias.