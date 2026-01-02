Galería | Barbadás, primer municipio ourensano que recibe a los Reyes Magos
Barbadás se convirtió este año en el primer municipio de la provincia en recibir la visita de los Reyes Magos
Barbadás se convirtió este año en el primer municipio de la provincia en recibir la visita de los Reyes Magos, que iniciaron allí su recorrido saludando a los más pequeños. Sus Majestades visitarán diversos núcleos del municipio a lo largo de la jornada, acompañados de un dispositivo especial de seguridad coordinado por la Concejalía de Emergencias.
1/12Barbadás fue el primer pueblo de la provincia en dar la bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos en una jornada cargada de ilusión./Martiño Pinal
2/12Los Reyes Magos iniciaron en Barbadás su recorrido por la provincia, convirtiéndose en el primer municipio en recibir su visita este año./Martiño Pinal
3/12Los más pequeños disfrutaron de hinchables instalados con motivo de la visita de los Reyes Magos a Barbadás./Martiño Pinal
4/12Los Reyes Magos recorrerán distintos núcleos de Barbadás para encontrarse con los niños y niñas del municipio./Martiño Pinal
5/12Melchor, Gaspar y Baltasar comenzaron en Barbadás su agenda provincial saludando a los más pequeños del municipio./Martiño Pinal
6/12Gran afluencia de vecinos y familias durante el recorrido de los Reyes Magos por el municipio./Martiño Pinal
7/12La visita de los Reyes Magos a Barbadás marca el inicio de su recorrido por la provincia, con gran expectación entre las familias./Martiño Pinal
8/12La jornada cuenta con un dispositivo especial de seguridad coordinado por la Concejalía de Emergencias./Martiño Pinal
9/12La lluvia no impidió que numerosos vecinos acudieran a la visita de los Reyes Magos a Barbadás./Martiño Pinal
10/12Baltasar recibiendo a un niño vecino de Barbadás./Martiño Pinal
11/12Melchor escucha las peticiones de una niña para los regalos de este año./Martiño Pinal
12/12El alcalde de Barbadás, Valcárcel, recientemente acusado de acoso laboral, participa en la recepción institucional a los Reyes Magos durante su visita al municipio./Martiño Pinal