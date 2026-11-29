Punto kilométrico en el que ocurrió el doble atropello a un jabalí.

Un mismo jabalí provocó dos accidentes seguidos en el punto kilométrico 8 de la OU-540, a su paso por la parroquia de Loiro, en el municipio ourensano de Barbadás. El suceso se registró a las 21.35 horas de este sábado, 28 de noviembre, cuando un primer vehículo atropelló al animal, que quedó herido pero seguía moviéndose, según informó un particular.

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Instantes más tarde, otro coche distinto impactó contra el mismo jabalí en el mismo punto, lo que provocó la muerte del animal. A pesar de ambos siniestros, no hubo que lamentar daños personales.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Protección Civil de Barbadás y de la Guardia Civil de Tráfico.