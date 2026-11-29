ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un mismo jabalí provoca dos accidentes seguidos en Barbadás
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un mismo jabalí provocó dos accidentes seguidos en el punto kilométrico 8 de la OU-540, a su paso por la parroquia de Loiro, en el municipio ourensano de Barbadás. El suceso se registró a las 21.35 horas de este sábado, 28 de noviembre, cuando un primer vehículo atropelló al animal, que quedó herido pero seguía moviéndose, según informó un particular.
Instantes más tarde, otro coche distinto impactó contra el mismo jabalí en el mismo punto, lo que provocó la muerte del animal. A pesar de ambos siniestros, no hubo que lamentar daños personales.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Protección Civil de Barbadás y de la Guardia Civil de Tráfico.
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