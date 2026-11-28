Conviene extremar la precaución durante el otoño y el invierno y en los tramos próximos a zonas boscosas, campos de cultivo o espacios naturales.

Los encuentros con animales en la carretera pueden terminar en accidentes de tráfico con importantes daños materiales y, en los casos más graves, consecuencias para los ocupantes de los vehículos. Los jabalíes son uno de los principales riesgos para los conductores por su tamaño, peso y movimientos imprevisibles, aunque también se producen numerosos siniestros con corzos y otros animales.

Según los datos de siniestralidad de 2024 recogidos en el informe de DriveSmart a partir de cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT), en España se registraron 36.087 accidentes con animales. El jabalí estuvo implicado en el 42% de los casos, seguido del corzo, con un 32%, y los perros, con un 8%. Además, el 88% de estos siniestros se produjeron en carreteras convencionales.

El riesgo aumenta especialmente al amanecer y al anochecer, cuando muchos animales incrementan su actividad y la visibilidad de los conductores es menor. También conviene extremar la precaución durante el otoño y el invierno y en los tramos próximos a zonas boscosas, campos de cultivo o espacios naturales.

Cómo evitar un accidente con un jabalí

La prevención comienza antes de encontrarse con el animal. Los conductores deben prestar atención a las señales que advierten de la presencia de fauna silvestre y adaptar la conducción a las condiciones de la vía.

Entre las principales recomendaciones para reducir el riesgo destacan:

Reducir la velocidad , especialmente en los tramos señalizados por posible presencia de animales. Circular más despacio permite disponer de mayor margen para reaccionar

Extremar la vigilancia al amanecer y al anochecer , los momentos en los que aumenta la actividad de la fauna y resulta más difícil verla

Observar los márgenes de la carretera y estar atento a cualquier movimiento, reflejo de ojos o presencia entre la vegetación

Mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente para disponer de espacio suficiente si frena de forma repentina

Utilizar las luces largas cuando las condiciones del tráfico lo permitan , para mejorar la visibilidad en vías oscuras

Prestar atención a las señales de animales en libertad y no confiarse aunque no se haya visto ninguno en los kilómetros anteriores

Mantener en buen estado las luces, los limpiaparabrisas y el parabrisas, elementos fundamentales para conducir con buena visibilidad

También hay que recordar que los jabalíes pueden desplazarse en grupo. Si uno cruza la carretera, es conveniente reducir la velocidad y mantener la atención ante la posible aparición de otros ejemplares.

Qué hacer si aparece un animal en la carretera

Si un jabalí, un corzo u otro animal aparece de repente en la calzada, la reacción del conductor puede resultar determinante. La recomendación principal es evitar los volantazos y las maniobras bruscas.

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Si hay espacio y tiempo suficiente, se debe reducir la velocidad y frenar de manera controlada. Si el impacto resulta inevitable, lo más seguro es sujetar firmemente el volante, mantener las ruedas rectas y frenar sin desviarse de la trayectoria.

Intentar esquivar al animal puede provocar una salida de la vía, una colisión contra un árbol o una invasión del carril contrario, con consecuencias potencialmente más graves que el propio impacto.

Qué hacer después de atropellar a un jabalí

Si finalmente se produce el accidente, hay que priorizar la seguridad de los ocupantes y del resto de usuarios de la carretera. Estos son los pasos que conviene seguir:

Detener el vehículo en un lugar seguro. Si puede circular, hay que apartarlo de la calzada para no obstaculizar el tráfico ni provocar otro accidente. Señalizar la incidencia. Activar las luces de emergencia y utilizar la señalización reglamentaria. Antes de abandonar el coche, hay que ponerse el chaleco reflectante. Comprobar si hay heridos. Si alguna persona necesita asistencia sanitaria, se debe llamar al 112. Avisar a las autoridades. Comunicar el accidente a la Guardia Civil de Tráfico o a los agentes competentes, especialmente si el animal permanece en la calzada o existe peligro para la circulación. No acercarse al animal herido. Un jabalí puede reaccionar de forma agresiva si está asustado o lesionado. Lo más seguro es mantener la distancia y avisar a los servicios correspondientes. Recopilar pruebas del accidente. Siempre que sea seguro, conviene fotografiar los daños del vehículo, la ubicación, la señalización y el estado de la vía. Contactar con la aseguradora. Hay que comunicar el siniestro y consultar las condiciones de la póliza para conocer qué daños están cubiertos.

Quién se hace cargo de los daños

La responsabilidad económica de un accidente con fauna silvestre depende de las circunstancias en las que se produzca. Como regla general, el conductor responde de los daños propios, salvo que concurra alguno de los supuestos previstos legalmente.

La normativa contempla excepciones, como los accidentes derivados de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor celebrada ese día o que haya concluido en las doce horas anteriores. En ese caso, puede responder el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno.

También puede existir responsabilidad del titular de la vía si el accidente está relacionado con un incumplimiento de sus obligaciones de conservación o señalización, siempre que se acrediten las circunstancias. En cualquier caso, contar con fotografías y un atestado policial puede resultar útil para tramitar una posible reclamación.

En cuanto al seguro, una póliza a terceros no suele cubrir los daños del propio vehículo. Para ello es necesario disponer de un seguro a todo riesgo o de una garantía específica de colisión con animales, según las condiciones contratadas.