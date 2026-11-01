Localizan a una persona desaparecida en Barbadás caminando en la carretera N-525

El servicio de Emergencias de Barbadás participó en un dispositivo de búsqueda de una persona desaparecida tras recibir un aviso del CIAE 112. Tras la alerta, se movilizaron efectivos del turno presencial y del equipo localizable, que se desplazaron hasta el lugar junto con la Policía Local de Barbadás.

La persona fue finalmente localizada caminando por la carretera N-525 por personal del 061, que se encargó de su traslado en buen estado.

En el operativo participaron un furgón y voluntarios de Emergencias de Barbadás, un vehículo de intervención rápida (VIR), efectivos del Servicio de Protección Civil y voluntarios, además de la Policía Local de Barbadás y una ambulancia de soporte vital básico.