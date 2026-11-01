DESAPARECIDOS EN OURENSE
Localizan a una persona desaparecida en Barbadás caminando en la carretera N-525
DESAPARECIDOS EN OURENSE
El servicio de Emergencias de Barbadás participó en un dispositivo de búsqueda de una persona desaparecida tras recibir un aviso del CIAE 112. Tras la alerta, se movilizaron efectivos del turno presencial y del equipo localizable, que se desplazaron hasta el lugar junto con la Policía Local de Barbadás.
La persona fue finalmente localizada caminando por la carretera N-525 por personal del 061, que se encargó de su traslado en buen estado.
En el operativo participaron un furgón y voluntarios de Emergencias de Barbadás, un vehículo de intervención rápida (VIR), efectivos del Servicio de Protección Civil y voluntarios, además de la Policía Local de Barbadás y una ambulancia de soporte vital básico.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DESAPARECIDOS EN OURENSE
Localizan a una persona desaparecida en Barbadás caminando en la carretera N-525
NUEVA CONSTRUCCIÓN
Los concejales no adscritos de Barbadás piden un Auditorio Municipal
BLINDAJE CONTRA EL MACHISMO
El PSdeG de Barbadás reclama una campaña contra la violencia machista
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Tragedia en Zamora: mueren dos adultos y dos menores en una salida de vía en Malva
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy domingo, 1 de noviembre