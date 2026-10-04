Muere un motorista tras chocar contra un coche junto al Pazo dos Deportes Paco Paz, en Ourense

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente en la calle Ponte Sevilla.

Un motorista de 26 años, vecino de Cortegada, falleció este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la ciudad de Ourense. Su vehículo chocó contra un coche a la altura del Pazo dos Deportes Paco Paz, en la calle Ponte Sevilla, en la intersección con el acceso al recinto deportivo.

Según informa la Axencia Galega de Emerxencias, el siniestro se registró a las 17:19 horas y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y personal sanitario del 061.

Varios testigos aseguran que en el turismo viajaban una madre y una hija que están siendo atendidas en el lugar de los hechos y, aparentemente, se encuentran en buen estado.

El lugar del accidente visto desde el Google Maps en la zona de la calle Ponte Sevilla, junto al Pazo dos Deportes Paco Paz. | Google Maps

De acuerdo con su relato, el coche giró a la izquierda y la moto, al intentar adelantarlo, impactó contra él. Ambas maniobras están prohibidas en ese punto porque hay línea continua.

En estos momentos, la circulación permanece cortada en la zona de O Piñeiral, en San Cibrao das Viñas.