APERTURA EL 13 DE JUNIO
Piscinas municipales de Barbadás: horarios, precios y bonos
APERTURA EL 13 DE JUNIO
La llegada del verano viene, de manera ineludible, de la mano de la apertura de las piscinas. Y Barbadás no se iba a quedar atrás. Para el disfrute de los vecinos de la localidad y del entorno, el concello abre las piscinas municipales el 13 de junio con distintos precios y bonos para que nadie se quede atrás en los meses estivales. Aquí tienes toda la información necesaria, desde precios hasta horarios, para poder huir del calor este verano en el Complexo Deportivo de Os Carrís.
Las piscinas municipales del Concello de Barbadás abrirán sus puertas de manera oficial el 13 de junio. Estarán funcionales durante la semana entera, de lunes a domingo, con un buen rango horario que permitirá que todo el mundo pueda refrescarse en prácticamente cualquier momento del día. Estarán abiertas durante 10 horas todos los días, de 11:00 de la mañana a 21:00 de la noche.
Los precios diarios, sin incluir bonos se dividen en categoría adulto y categoría infantil.
El Concello de Barbadás ofrece hasta tres tipos distintos de bono para poder economizar el ocio acuático de sus vecinos.
El Concello recuerda que el pago tanto de los bonos como de las entradas diarias se hará a través de la aplicación (appreservas.com/reservas_galileo).
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