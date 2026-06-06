Piscinas municipales de Barbadás: horarios, precios y bonos

La llegada del verano viene, de manera ineludible, de la mano de la apertura de las piscinas. Y Barbadás no se iba a quedar atrás. Para el disfrute de los vecinos de la localidad y del entorno, el concello abre las piscinas municipales el 13 de junio con distintos precios y bonos para que nadie se quede atrás en los meses estivales. Aquí tienes toda la información necesaria, desde precios hasta horarios, para poder huir del calor este verano en el Complexo Deportivo de Os Carrís.

Horarios

Las piscinas municipales del Concello de Barbadás abrirán sus puertas de manera oficial el 13 de junio. Estarán funcionales durante la semana entera, de lunes a domingo, con un buen rango horario que permitirá que todo el mundo pueda refrescarse en prácticamente cualquier momento del día. Estarán abiertas durante 10 horas todos los días, de 11:00 de la mañana a 21:00 de la noche.

Precios

Los precios diarios, sin incluir bonos se dividen en categoría adulto y categoría infantil.

Entradas diarias adulto: 2 euros .

Entradas diarias infantil: 1 euro.

Bonos

El Concello de Barbadás ofrece hasta tres tipos distintos de bono para poder economizar el ocio acuático de sus vecinos.

Bono temporada adulto: 30 euros .

Bono temporada infantil: 15 euros . Este bono se aplicará a aquellos usuarios nacidos en el año 2011 en adelante. Para los nacidos en el años 2010 y anteriores se aplicará el bono adulto. Los menores de tres años estarán exentos de la tarifa.

Bono temporada familiar: 60 euros.

El Concello recuerda que el pago tanto de los bonos como de las entradas diarias se hará a través de la aplicación (appreservas.com/reservas_galileo).