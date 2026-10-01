La policía recupera un móvil robado en Barbadás tras una persecución por el monte

Agentes de la Policía Local de Barbadás han interceptado a un hombre acusado de asaltar a un peatón para arrebatarle su teléfono móvil por la fuerza. El suceso se produjo alrededor de las 18:00 horas en el punto comprendido entre la rúa Chimeneas y la carretera OU-540, momento en el que la víctima alertó a las fuerzas de seguridad tras ser abordada.

La rápida respuesta de la patrulla permitió desplegar un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones que concluyó con la localización del agresor, quien había emprendido la huida a pie a través del monte y de la margen del río. Los agentes lograron darle alcance, proceder a su identificación y recuperar el terminal sustraído. Tras la intervención, se han tramitado diligencias contra el implicado por presuntos delitos de robo con fuerza, así como por atentado y resistencia a los agentes de la autoridad.