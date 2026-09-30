PP y BNG rechazan la moción de censura contra Valcárcel en Barbadás tras la salida de Democracia Ourensana

El Partido Popular y el BNG han coincidido en la mañana de este miércoles al descartar la posibilidad de participar en una moción de censura para apartar de la Alcaldía de Barbadás al exsocialista Xosé Carlos Valcárcel.

En esta localidad, el regidor y otro concejal no adscrito gobernaban con el apoyo de Democracia Ourensana, formación que esta semana retiró su respaldo por desacuerdos en la Diputación Provincial de Ourense. Ante este contexto, el Partido Socialista avanzó su intención de entablar contactos para impulsar una moción de censura y recuperar la alcaldía perdida tras la expulsión del regidor.

Valcárcel fue apartado del PSOE tras ser denunciado por una edil de su propia formación por supuesto acoso laboral, en represalia por haber denunciado previamente acoso sexual por parte de otro concejal que ya no forma parte de la corporación.

En el reparto de la corporación municipal, los socialistas —que cuentan con cinco concejales tras haber logrado siete en las elecciones y perder dos como no adscritos— necesitan sumar un total de nueve firmas. El PP dispone de seis ediles; el BNG, de dos; y Democracia Ourensana, de uno.

Críticas de Luis Menor a Gonzalo Pérez Jácome

Preguntado al respecto en rueda de prensa, el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, ha cargado este miércoles contra el líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, al que ha acusado de utilizar el Ayuntamiento de Barbadás como "moneda de cambio para conseguir sus intereses". Menor ha comprometido la labor de los populares para garantizar el funcionamiento del municipio, pero descartando tajantemente participar en una hipotética moción de censura.

Para el dirigente del PP, el caso de Barbadás es un ejemplo de actuación política que su partido no puede "admitir ni compartir", asegurando que Democracia Ourensana funciona como "un instrumento para lograr los objetivos que busca Jácome, no los ciudadanos".

Relacionado DO retira su apoyo a Xosé Carlos Valcárcel en Barbadás por desacuerdos en la Diputación y Daniel Rey deja la Tenencia de Alcaldía

Menor ha calificado de "absolutamente irracional" la situación. Tras la fragmentación del gobierno socialista por asuntos "que a día de hoy no están aclarados", fue Democracia Ourensana quien apoyó ese ejecutivo en minoría a través del edil Daniel Rey. Según criticó Menor, su jefe de filas le ha ordenado ahora salir del gobierno "porque el alcalde no hace seguidismo de él en la Diputación", lo que deja a la localidad en una "absoluta inestabilidad".

Oposición constructiva y futuro electoral del PP

Respecto al papel de su grupo, Menor ha asegurado que el PP ejercerá una "oposición constructiva" y no participará en "ninguna maniobra de desestabilización", ofreciéndose incluso a "prestar algún concejal" si fuera necesario para sacar adelante cuestiones urgentes en la junta de gobierno, como el pago a proveedores. Sin embargo, ha descartado sumarse a la iniciativa socialista, instando a "los que crearon el problema" a intentar solucionarlo.

Sobre posibles contactos con Xosé Carlos Valcárcel para que lidere la candidatura del PP en las elecciones municipales del próximo mes de mayo, Luis Menor ha asegurado que no existe ningún "acuerdo explícito", aunque "tampoco hay un veto", avanzando que la formación anunciará a su candidato "en pocos días".

Rechazo del BNG a la maniobra del PSOE

Por su parte, la candidata del BNG a la Alcaldía, Mónica Valencia, ha rechazado también la moción de censura al recordar que "el momento de presentarla fue en diciembre de 2025", cuando el grupo de gobierno se fracturó por los casos de acoso en el PSOE.

Valencia ha defendido que ahora "toca esperar a que sea la ciudadanía, dentro de ocho meses, la que decida cómo debe configurarse un nuevo plenario". La representación nacionalista ha criticado este "nuevo episodio de división y disputas partidistas", denunciando la "incapacidad manifiesta" de Valcárcel y la falta de compromiso con el municipio por parte de Democracia Ourensana y de Daniel Rey, a quienes acusa de abandonar el gobierno municipal en cuanto reciben órdenes desde Ourense.