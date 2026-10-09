El PP elige a Rajo como candidato en Barbadás

El terremoto político en Barbadás desatado por la reconciliación exprés entre el alcalde Xosé Carlos Valcárcel y Democracia Ourensana ha provocado una reacción inmediata en la oposición.

El PP movió ficha y anunció a Francisco Javier Rodríguez Rajo como candidato a la alcaldía para 2027, asumiendo además la presidencia de la gestora local. La figura elegida es conocida en la provincia, ya que hasta hace bien poco ejerció como vicerrector del Campus de Ourense de la Universidade de Vigo, una dilatada trayectoria en la que también ocupó el cargo de decano de Ciencias y presidió la Asociación Española de Aerobiología.

Aunque el objetivo de la reunión celebrada este miércoles por la agrupación popular era únicamente formalizar el relevo en la dirección de la gestora, la coyuntura del Concello llevó a la cúpula a ir un paso más allá y proclamarlo candidato, algo que ya era un secreto a voces en los últimos meses.

El PP busca con este movimiento presentar un perfil solvente y gestor que contrarreste la inestabilidad actual -con un gobierno de solo tres ediles-. Rodríguez Rajo (Barbadás, 1971) acetó la propuesta “polo compromiso que sempre sentín co meu concello, onde nacín e resido”.

El nuevo cabeza de lista considera que Barbadás necesita “estabilidade e compromiso”, y busca construir un municipio mejor basándose “nun proxecto serio, con capacidade de xestión e vontade de escoitar á veciñanza”.

Entre sus primeras metas se marca dar respuesta a demandas históricas: paliar el importante déficit en infraestructuras, mejorar el bienestar de mayores y jóvenes, y reactivar el comercio. El candidato avanza que formará un equipo “próximo, plural e preparado con ganas de traballar para mellorar a realidade de Barbadás”, garantizando que habrá representantes de diferentes perfiles sociales y empresariales de todas las parroquias, pero esperará a desvelar los nombres.

La candidatura cuenta con el aval de la dirección provincial. El presidente Luis Menor reivindicó que el quinto municipio de la provincia merece “o goberno solvente e estable que vai garantir o PP”. El líder ourensano tuvo palabras de reconocimiento para el exalcalde José Manuel Freire Couto, que ahora da un paso al lado tras llevar la gestora desde diciembre de 2024.